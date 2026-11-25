Der technologielastige Nasdaq-100-Index hat seine Talfahrt am Mittwoch fortgesetzt. Die starken Erholungsgewinne nach dem Kurssturz am Ende der vergangenen Woche sind bereits wieder Geschichte. Auch an der von Standardwerten dominierten Wall Street ging es wieder abwärts. Etwas Hoffnung macht aktuell lediglich, dass der Nasdaq 100 nach dem Börsenstart und einem Absacken unter 25.000 Punkte nicht auch noch unter das Tief vom Freitag fiel. Da war er mit rund 24.910 Punkten auf das Niveau von Anfang April zurückgefallen.