Ausserdem halfen die weiter nachgebenden Ölpreise, die schon am Mittwoch bis zum Zinsentscheid die Kurse gestützt hatten. Die Anleger setzen nach wie vor darauf, dass eine wichtige Ölpipeline in Saudi-Arabien zeitnah wieder in Betrieb genommen werden könnte. «Ich würde noch nicht von Entwarnung sprechen», sagte allerdings Anlagestratege Haris Khurshid vom Hedgefonds Karobaar Capital. Der Markt würde damit zwar etwas Kapazität zurückgewinnen. Es gebe aber kaum Puffer für unvorhergesehene Ausfälle.