Die US-Börsen hielten sich vor dem Wochenende deutlich besser als die europäischen Aktienmärkte - dort stand ebenfalls der grosse Verfall auf der Agenda. Neben dem Eurozonen-Leitindex EuroStoxx 50 erlitt auch der Dax sichtbare Verluste. In Deutschland sorgen die anstehenden Landtagswahlen in Berlin und Mecklenburg-Vorpommern für politische Unsicherheit. Die Wahlergebnisse könnten die Bundesregierung und insbesondere die regierende Union von Bundeskanzler Friedrich Merz noch stärker unter Druck setzen.