Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,3 Prozent auf 30.567 Punkte nach unten. Der marktbreite S&P 500 gab um 0,1 Prozent auf 7.803 Zähler nach. Der Leitindex Dow Jones Industrial fiel geringfügig auf 51.836 Punkte./la/he