Als Schlusslicht im Nasdaq 100 sackten die Anteilscheine von Applied Materials um fast acht Prozent ab. Der Hersteller von Halbleiterausrüstung hatte auf seinem Investorentag eine Prognose abgegeben, die nur wenige konkrete Angaben enthielt. Obwohl sich das Unternehmen hinsichtlich der Ausgaben für Waferfabrikausrüstung - dem wichtigsten Umsatztreiber für Applied Materials und seine Mitbewerber - optimistisch zeigte, teilte es mit, dass eine Reihe von Faktoren die Abgabe eines Ausblicks erschwere./la/he