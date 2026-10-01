Die wieder steigenden Ölpreise und enttäuschende Konjunkturdaten haben die US-Aktienmärkte am Donnerstag leicht belastet. Der Dow Jones Industrial sank im frühen Handel um 0,5 Prozent auf 50.666 Punkte. Der marktbreite S&P 500 büsste 0,2 Prozent auf 7.634 Zähler ein. Für den technologielastigen Nasdaq 100 ging es um 0,1 Prozent auf 30.365 Punkte abwärts.