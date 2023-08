Nach den Vortagsverlusten sind die US-Börsen am Mittwoch auf Stabilisierungskurs. Am Ende der ersten Handelsstunde lagen alle drei grossen Indizes ein Stück weit im Plus. Der Dow Jones Industrial gab die Richtung vor mit einem Plus von 0,30 Prozent auf 35 052,20 Zähler, während der marktbreite S&P 500 um 0,12 Prozent auf 4443,08 Punkte stieg. Der technologielastige Nasdaq 100 legte nur knapp um 0,05 Prozent auf 15 045,03 Punkte zu.

16.08.2023 16:39