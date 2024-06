Vor den viel beachteten Inflationsdaten und der ebenfalls zur Wochenmitte anstehenden Zinsentscheidung der US-Notenbank Fed haben die technologielastigen Nasdaq-Börsen am Dienstag ihre Rekordhochs zurückerobert. Dazu trug nicht zuletzt auch das Schwergewicht Apple bei, denn bei Analysten kam die tags zuvor vorstellte KI-Strategie gut an. An der Wall Street wurden dagegen Verluste verbucht.