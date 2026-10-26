Die Nasdaq-Rally wurde geprägt von den Tesla -Aktien, die getrieben von der Fantasie für eine mögliche Fusion mit dem Weltraum- und KI-Konzern SpaceX um sechs Prozent anzogen. Verstärkt wurde dies von einer Hochstufung auf «Overweight» durch die britische Investmentbank Barclays. Die Titel erreichten den höchsten Stand seit Mitte Juli. Die Tesla-Aktien seien jetzt eine Wette darauf, welche Prämie notwendig werde, um von den Tesla-Aktionären die Zustimmung zu einer Fusion zu erkaufen, schrieb der Experte Edison Yu von der Deutschen Bank.