Die New Yorker Nasdaq knüpft am Dienstag moderat an ihre Erholung vom Wochenstart an. Die Vorfreude auf den konkreter werdenden Börsengang des KI-Unternehmens Anthropic hielt noch etwas an vor den weiteren Quartalsberichten, die in der kommenden Tagen von Schwergewichten aus der Tech-Branche erwartet werden. Nach besseren Auftaktminuten stieg der Nasdaq-100-Index gegen Ende der ersten Handelsstunde aber nur noch um 0,3 Prozent auf 29.363 Punkte.