Mit Blick auf den Tech-Sektor hatten die Kursverluste des Schwergewichts Nvidia erneut starken Einfluss auf Nasdaq. Für die Aktie des KI-Chipriesen ging es nach einer 31-prozentigen Kurserholung am Montag und einem Rückschlag am Dienstag nun um knapp 5 Prozent abwärts auf 147,85 Dollar. Am Freitag war sie mit 124,50 Dollar auf den tiefsten Stand seit Mitte Mai 2025 zurückgefallen. Im Sog des Nvidia-Papiers sackten auch andere Halbleitertitel wie Sandisk oder Micron weiter deutlich ab.