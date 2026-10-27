Der Nasdaq-100-Index baute seine Gewinne nach einer zunächst noch verhaltenen ersten Handelsstunde mit 29.621 Punkten auf zuletzt 1,2 Prozent aus, während der marktbreite S&P 500 um 0,6 Prozent auf 7.719 Zähler stieg. Am Tag vor dem US-Zinsentscheid war es auch gut für die Stimmung, dass die Ölpreise in der Hoffnung auf Diplomatie am Persischen Golf etwas nachgaben.