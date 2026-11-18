«Die gegenüber den ursprünglich diskutierten Grössenordnungen zurückhaltendere Bewertung scheint sich auszuzahlen», kommentierte Experte Bouhmidi. Vor allem Privatanleger zeigten ein grosses Interesse. Vor diesem Hintergrund «erscheint ein Ausgabepreis oberhalb von 80 US-Dollar zunehmend wahrscheinlich. Damit würde das öffentliche Emissionsvolumen auf mehr als 66 Milliarden Dollar steigen. Das wäre weiterhin weniger als beim Börsengang von SpaceX, läge aber deutlich über den Erwartungen von vor zwei Wochen.» Angesichts von Nvidia und Anthropic gerieten die Quartalsbilanzen der Handelsriesen Target und Lowe's in den Hintergrund. Die Aktien der Baumarktkette Lowe's stiegen um 0,8 Prozent und die von Target um 6,4 Prozent.