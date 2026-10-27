Anleger bleiben aber besonnen vor dem US-Zinsentscheid am Mittwoch. Für den marktbreiten S&P 500 ging es zwar auch leicht um 0,3 Prozent auf 7.701 Punkte nach oben. Der Dow Jones Industrial konnte sich aber mit 52.355 Punkten kaum von seinem Vortagsniveau lösen. Er wurde gebremst von negativen Reaktionen auf aktuelle Geschäftszahlen von Coca-Cola , Boeing und Sherwin-Williams ./tih/mis