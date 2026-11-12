Der Rücktritt von Nvidia -Chef Jensen Huang hat die Aktien des Chip-Giganten und KI-Trendsetters am Donnerstag noch tiefer in die Knie gezwungen. Um bis zu 13 Prozent sackten die Papiere ab, zuletzt waren es noch 8 Prozent. Die hohen Kursverluste zogen auch andere Papiere aus der KI-Branche mit nach unten. Zudem strichen Anleger hier auch Kursgewinne nach den teils prozentual zweistelligen Gewinnen am Vortag ein.