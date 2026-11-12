Händler verwiesen mit Blick auf die insgesamt vorsichtige Haltung der Investoren auch auf Äusserungen von US-Präsident Donald Trump zum Iran-Krieg, nachdem in den vergangenen Tagen die Hoffnungen auf ein mögliches Ende des Krieges ein wenig zugenommen hatten. So schrieb Trump nun auf seiner Plattform «Truth Social», dass man keine Vereinbarung mit dem Iran brauche.