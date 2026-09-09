Meta sorgte an der Nasdaq-Börse mit einem Kurssprung um fast fünf Prozent für Aufsehen. Der von dem Facebook-Mutterkonzern vorgestellte KI-Agent trieb auch andere KI-Profiteure an, die vermehrt aus den Chip- und Speicherbereichen kommen. Mit seinem KI-Agenten «Gemini» bereits erfolgreich ist der Google-Mutterkonzern Alphabet , dessen Papiere nun mehr als zwei Prozent verloren.