Die Preise für die Ölsorten Brent und WTI legten nach zuletzt mehreren schwächeren Tagen am Mittwoch wieder zu. Die geopolitische Lage im Nahen Osten bleibt dabei ein bestimmendes Thema. Laut jüngsten Meldungen ist in der für den Ölhandel wichtigen Strasse von Hormus erneut ein Frachtschiff unter Beschuss geraten und steht in Flammen. Zuvor hatte die Hoffnung auf Fortschritte hin zu einer diplomatischen Lösung für ein Ende des Iran-Kriegs die Ölpreise noch belastet.