Die Papiere der Deutsche-Telekom-Tochter T-Mobile US rückten nach einem überraschend guten Quartal um ein Prozent vor. Der Mobilfunkanbieter will zudem im laufenden Jahr eine Schippe drauflegen. Neben einer höheren Zahl an Neukunden schaut Unternehmenschef Mike Sievert auch beim operativen Ergebnis etwas optimistischer in die Zukunft. Branchenkenner waren allerdings bereits von einer Anhebung der Prognose für die Neukunden ausgegangen.