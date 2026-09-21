Kursaufschläge von 10,2 respektive 5,5 Prozent verzeichneten die Titel von Warner Bros. Discovery und Paramount Skydance . Wie die Nachrichtenagentur Bloomberg unter Berufung auf Insider berichtete, erzielte Paramount eine Einigung mit Kalifornien und anderen Bundesstaaten, die gegen die geplante Übernahme von Warner durch Paramount geklagt hatten. Der Vergleich, der voraussichtlich noch an diesem Montag bekanntgegeben werden solle, ebne den Weg für eine der grössten Fusionen in der Geschichte Hollywoods, hiess es./edh/nas