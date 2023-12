Unter den Einzelwerten im Dow stachen an der Index-Spitze die Aktien von Intel heraus mit plus 5,5 Prozent. Der grösste Hersteller von PC-Prozessoren kündigte neue Chips für PC und Rechenzentren an. Davon erhofft sich Intel, seinen Anteil am boomenden Markt für KI-Hardware auszubauen.