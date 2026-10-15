An den US-Börsen hat sich am Donnerstag die Kursschwäche von Technologie-Aktien in gemässigtem Tempo fortgesetzt. Die Angst, dass steigende Zinsen an den Kapitalmärkten die mit hohen Schulden finanzierten Investitionen von Unternehmen in Künstliche Intelligenz (KI) zunehmend infrage stellen könnte, hat den Markt nach wie vor im Griff.