Experten gehen davon aus, dass solch ein Fusion unter dem Dach von SpaceX passieren wird. Der Barclays-Analyst Dan Levy glaubt, dass dafür ein deutlicher Bewertungsaufschlag notwendig werden würde. Laut dem Experten Edison Yu von der Deutschen Bank sind die Tesla-Aktien daher eine Wette auf eine notwendige Prämie, um von den Tesla-Aktionären die Zustimmung zu einer Fusion zu erkaufen.