Das belastete vor allem die Kurse der Halbleiterbranche. Die Unternehmen investieren mittels Krediten und Anleihen im grossen Stil vor allem in die Ausrüstung von Daten- und Rechenzentren für Künstliche Intelligenz. Bei steigenden Zinsen an den Kapitalmärkten verteuern sich diese Investitionen. Zudem könnten höhere Zinsen grundsätzlich die IT-Investitionen der Wirtschaft bremsen. Papiere von Nvidia , Seagate , Sandisk , Micron Technology und Intel verloren zwischen knapp ein Prozent bis zu 5,5 Prozent. Nvidia fielen auf den tiefsten Stand seit März.