Anthropic beendete den ersten Handelstag erfolgreich. Zum Handelsschluss behaupteten sich die Aktien mit 97,17 US-Dollar 17 Prozent über dem Ausgabepreis von 83 Dollar. Der erste Kurs hatte zwar noch bei 111,50 Dollar gelegen und das frühe Tageshoch bei 115,10 Dollar. Gleichwohl reichte es auf Schlusskursbasis für eine Marktkapitalisierung von 1,3 Billionen Dollar. Damit schaffte es das Unternehmen hinter dem Chatbot Claude auf Anhieb locker in den exquisiten Billionen-Dollar-Klub, der von Apple , Microsoft und Nvidia angeführt wird.