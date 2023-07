Der technologielastige Nasdaq 100 gab um 0,26 Prozent auf 15 425,67 Zähler nach. Am Donnerstag war der Index nach enttäuschenden Quartalsberichten von Netflix und Tesla um mehr als zwei Prozent abgerutscht. Nach mehr als 40 Prozent Plus des Index in diesem Börsenjahr sind solche kurzfristigen Verkaufswellen aber nicht aussergewöhnlich. Der marktbreite S&P 500 schloss am Freitag mit 0,03 Prozent im Plus bei 4536,34 Punkten.