Unter den Technologiewerten verzeichneten Aktien von in den USA gelisteten, chinesischen Konzernen teils deutliche Verluste. Hintergrund ist, dass mit Country Garden einer der grössten chinesischen Immobilienentwickler in privater Hand ins Wanken geraten ist. Dies warf erneut ein Schlaglicht auf die Probleme im hoch verschuldeten Immobiliensektor in der zweitgrösste Volkswirtschaft der Welt. Dieser ist für den Konsum des Landes wichtig, da ein Grossteil des privaten Vermögens in Immobilien und nicht in Aktien gebunden ist.