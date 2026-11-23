Das Papier des OpenAI-Konkurrenten Anthropic gab um 1,4 Prozent auf 87,64 Dollar nach. Am Freitag war die Aktie zeitweise fast auf ihren Ausgabekurs von 83 Dollar zurückgefallen. Von ihrem Höchststand kurz nach dem Start an der Börse am vergangenen Donnerstag bei etwas über 115 Dollar haben sie sich inzwischen weit entfernt.