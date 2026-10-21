United Airlines > prognostizierte für die letzten drei Monate des Jahres ein schwächeres Ergebnis als erwartet. Damit wird deutlich, wie sehr steigende Kerosinpreise an den Gewinnen von Fluggesellschaften zehren, obwohl die Nachfrage nach Reisen stabil bleibt. Die Papiere von United legten dennoch um 4 Prozent zu. Zuversichtlich stimmende Aussagen etwa zu den Zielen für die Vorsteuermarge im Jahr 2027 beflügelten neben der allgemeinen Marktstärke den Kurs./ajx/he