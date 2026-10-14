Bei den Einzelwerten blieben Aktien aus der Finanzbranche im Fokus. Papiere der Bank of America sackten um 4,8 Prozent ab. Das US-Finanzministerium hatte gegen die Grossbank Strafen von mehr als 1,21 Milliarden Dollar wegen Verstössen gegen Geldwäsche- und Sanktionsgesetze verhängt. Unter anderem habe das Geldhaus chinesische Geldwäsche-Netzwerke nicht gemeldet, hiess es in einer Mitteilung des Ministeriums. Zudem waren die Erträge der Bank im Handel mit Anleihen, Devisen, Rohstoffen und Aktien im dritten Quartal hinter den Erwartungen zurückgeblieben.