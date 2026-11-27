Zum Wochenstart war der Nasdaq 100 dank der Euphorie über das Comeback von Nvidia-Chef Jensen Huang stark nach oben gesprungen, an den beiden darauffolgenden Tagen aber erneut unter Abgabedruck geraten. Am Mittwoch drehte sich das Blatt aber, als knapp über dem am vergangenen Freitag markierten Verlaufstief des Abwärtstrends massive Käufe einsetzten. Das zeitweise fast 5-prozentige Tagesminus hatte sich so auf gerade einmal etwas mehr als ein halbes Prozent verringert.