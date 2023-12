Der iPhone-Hersteller konnte die meisten Modelle seiner «Apple Watch» nach einem verlorenen Patentverfahren von Dienstag an nicht mehr in die USA einführen und damit auch nicht im Heimatmarkt verkaufen. Die Medizintechnikfirma Masimo wirft Apple vor, in den Uhren eine von ihr patentierte Technologie zur Messung des Sauerstoffgehalts im Blut ohne Lizenz einzusetzen und erreichte, dass die US-Handelsbehörde ITC die US-Einfuhr der betroffenen Uhrenmodelle untersagte. Das Weisse Haus hätte die Entscheidung noch mit einem Veto kippen können, entschloss sich aber dagegen. Masimo-Aktien sackten um 4,6 Prozent ab, nachdem sie zunächst zugelegt hatten.