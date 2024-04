Tesla-Aktien bügelten den Kursrutsch vom Freitag aus und gewannen als Spitzenreiter im Nasdaq 100 knapp fünf Prozent. Der Hersteller von E-Autos will sein seit Langem in Aussicht gestelltes Robotaxi im August vorstellen. Firmenchef Elon Musk kündigte die Präsentation auf seiner Online-Plattform X an.