Die Papiere von T-Mobile US bauten ihre Tagesgewinne nach einer Kreisemeldung etwas aus und schlossen fast drei Prozent im Plus. Die nach Informationen der Nachrichtenagentur Bloomberg angedachte mögliche Fusion der Deutschen Telekom mit ihrer US-Mobilfunktochter hat Kreisen von Bloomberg zufolge nun auch den aktivistischen Investor Elliott auf den Plan gerufen. Dieser habe einen beträchtlichen Anteil an der Deutschen Telekom aufgebaut. Elliott habe angedeutet, dass die Deutsche Telekom ihre Fusionspläne fallen lassen sollte. Stattdessen sollten andere Massnahmen ergriffen werden, um den Wert des Unternehmens für die Aktionäre zu steigern - etwa über eine deutliche Ausweitung der Aktienrückkäufe./la/he