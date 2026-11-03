Am Tag der viel beachteten Zwischenwahlen (Midterms) in den Vereinigten Staaten hielt sich die Kaufbereitschaft damit in Grenzen. Millionen Amerikaner stimmen an diesem Dienstag über die künftige Zusammensetzung des Parlaments in Washington ab. Bei den Midterms stehen alle 435 Sitze im Repräsentantenhaus und gut ein Drittel der 100 Senatssitze zur Wahl. Bislang halten die Republikaner von US-Präsident Donald Trump eine hauchdünne Mehrheit in beiden Kammern des Kongresses.