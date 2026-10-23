SpaceX verhandelt Kreisen zufolge mit zumindest einem grossen Anbieter über den Kauf von mindestens 80.000 Mobilfunkmasten und würde damit in das herkömmliche Mobilfunkgeschäft einsteigen. Bislang verdient der Raumfahrt- und KI-Konzern von Elon Musk in diesem Bereich sein Geld mit dem satellitengestützten Internetdienst Starlink. Eines der Unternehmen, mit denen SpaceX derzeit Gespräche führt, ist Crown Castle , das zusammen mit American Tower und der nicht börsennotierten Vertical Bridge zu den grössten Eigentümern von Mobilfunkmasten zählt.