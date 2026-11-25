Der Anteilsschein des Börsenneulings Anthropic , der im Handelsverlauf zeitweise unter 74 Dollar gefallen war, schloss 1,1 Prozent höher auf 82,79 Dollar. Vom Höhenflug des ersten Handelstags ist aber nichts mehr übrig. Am Tag des Börsengangs am vergangenen Donnerstag waren die Anteile der KI-Plattform, die zu 83 Dollar ausgegeben worden waren, noch auf etwas mehr als 115 Dollar nach oben geschossen.