Bei Moderna mussten die Anleger einen Kursrückschlag von 4,6 Prozent auf 142,77 US-Dollar verkraften. Das Unternehmen, das ebenso wie Konkurrent Biontech während der Corona-Pandemie mit seinen mRNA-basierten Impfstoffen bekannt geworden war, kündigte eine 2 Milliarden Dollar schwere Wandelanleihe an. Vor gut einer Woche waren die Aktien bis auf 176,66 Dollar hochgeschnellt, nachdem Moderna und sein Partner Merck & Co über eine erfolgreiche Studie zu einem Melanom-Impfstoff berichtet hatten./gl/he