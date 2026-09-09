Generell gefragt waren US-Ölwerte: Die Kurse von Chevron und ExxonMobil legten bis zu 2,2 Prozent zu, weil ein Fass Rohöl der Nordseesorte Brent zur Auslieferung im November am Mittwoch erstmals seit Juli wieder mehr als 100 US-Dollar kostete. Anlass dazu gab, dass der Kampf zwischen den USA und dem Iran um die Kontrolle der Strasse von Hormus immer weiter eskaliert.