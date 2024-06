Der Boom um das Trendthema Künstliche Intelligenz (KI) trieb den Börsenwert des Chipherstellers Nvidia über die Marke von drei Billionen Dollar. Es ist damit nach Apple und Microoft erst das dritte Unternehmen, das diese Marke geknackt hat. Mit dem erneut deutlichen Plus am Mittwoch überholte Nvidia in puncto Marktkapitalisierung zudem erstmals Apple. Gemessen am Schlusskurs lag der Börsenwert bei 3,01 Billionen Dollar und damit hauchdünn über dem von Apple. Microsoft führt die Rangliste mit 3,15 Billionen Dollar an.