Unterdessen erklärte der iranische Präsident Masoud Pezeshkian, sein Land werde die Freiheit der Schifffahrt durch die Strasse von Hormus nicht zulassen, solange Sanktionen und eine US-Blockade bestehen blieben. Der Iran sei bereit, die Gespräche über ein Friedensabkommen wieder aufzunehmen, werde jedoch nicht auf Drohungen reagieren, betonte er in einer Rede vor der Vollversammlung der Vereinten Nationen in New York.