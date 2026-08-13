Die Cisco-Aktien litten unter Gewinnmitnahmen. Überraschend gute Geschäftszahlen und Unternehmensziele des Netzwerk-Ausrüsters reichten nicht aus, um den aus Anlegersicht eher enttäuschenden Ausblick für die Geschäfte mit Künstlicher Intelligenz (KI) zu kompensieren. Die Papiere verloren 8,4 Prozent, sind aber in diesem Jahr mit einem Plus von immer noch mehr als 47 Prozent stark gelaufen.