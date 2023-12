Der Dow Jones Industrial gab um 0,05 Prozent auf 37 385,97 Punkte nach. Auf Wochensicht ergibt sich damit ein Plus von 0,22 Prozent. Am Mittwoch war der US-Leitindex zunächst auf ein Rekordhoch geklettert, bevor er in einem nervösen Handel deutlich in die Verlustzone rutschte. Doch schon am Donnerstag erholte sich das Börsenbarometer wieder etwas.