Der Boom bei Appetitzüglern beflügelt derweil neben den Aktien des dänischen Pharmakonzerns Novo Nordisk auch weiterhin den US-Konkurrenten Eli Lilly . Novo Nordisk ist mit einem Börsenwert von umgerechnet fast 590 Milliarden Euro das mit Abstand wertvollste Unternehmen Europas. Eli Lilly hat sich in den USA in dieser Rangliste in die Top Ten vorgekämpft und ist mit einem Börsenwert von rund 808 Milliarden Dollar (rund 742 Mrd Euro) das teuerste Pharmaunternehmen der Welt.