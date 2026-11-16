Bei Nvidia ging die Kurs-Talfahrt mit einem Minus von 4,1 Prozent ebenfalls weiter. Im Fokus steht derzeit nicht nur die Führungsfrage, sondern auch der für Dienstag nachbörslich angekündigte Quartalsbericht. Nach Medienberichten, wonach Verbündete des jüngst zurückgetretenen Chefs Jensen Huang an Plänen für seine Rückkehr arbeiten, hiess es dort unter Berufung auf informierte Personen zuletzt, es gebe beim Verwaltungsrat keine entsprechenden Überlegungen.