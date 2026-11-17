Nachdem Huang über mehrere Affären gestolpert war - insbesondere die mit einer mutmasslichen chinesischen Spionin -, hatte Nvidia einen neuen Vorstandsausschuss zur Überwachung der nationalen Sicherheit und der Ausfuhrbeschränkungen angekündigt. Huang zeigte sich nach nur wenigen Tagen bereit, an die Unternehmensspitze zurückzukehren, wenn der Verwaltungsrat sich dafür aussprechen sollte, zitierte das «Wall Street Journal» aus seiner Stellungnahme. Vorherigen Medienberichten zufolge gibt es in dem Gremium aber keine entsprechenden Überlegungen. Huang wird sich Anfang Dezember zudem noch einer Befragung durch US-Abgeordnete stellen.