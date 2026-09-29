Im Fokus stand neben dem Nahen Osten einmal mehr das Boom-Thema Künstliche Intelligenz (KI). Präsident Donald Trump lehnte neue Bundesvorschriften zur KI ab, nachdem er sich im Weissen Haus mit führenden Vertretern der Branche getroffen hatte - und dies vor dem Hintergrund wachsender weltweiter Bedenken hinsichtlich der von dieser Technologie ausgehenden Gefahren. Nach einem Mittagessen mit fast zwei Dutzend Führungskräften aus dem Silicon Valley, darunter den Firmenchefs von Anthropic und Nvidia , sagte Trump, die bestehenden Gesetze reichten aus, um die Amerikaner vor den potenziellen Risiken der Künstlichen Intelligenz zu schützen.