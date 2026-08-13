Unter den Einzelwerten zogen die Aktien von Cisco die Aufmerksamkeit auf sich. Überraschend gute Geschäftszahlen und Unternehmensziele des Netzwerk-Ausrüsters reichten nicht aus, um den aus Anlegersicht eher enttäuschenden Ausblick für das Geschäft rund um Künstliche Intelligenz (KI) zu kompensieren. Die Papiere verloren 6,9 Prozent, sind aber in diesem Jahr mit einem Plus von 50 Prozent stark gelaufen.