Damit ging es für den technologielastigen Nasdaq 100 um ein Prozent auf 30.267 Punkte nach unten. Der marktbreite S&P 500 fiel um 0,6 Prozent auf 7756 Punkte. Der Leitindex Dow Jones Industrial gab geringfügig auf 51.660 Punkte nach./la/he

(AWP)