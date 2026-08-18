Die US-Standardwerte an der Wall Street hielten sich am Dienstag etwas besser. So notierte der Leitindex Dow Jones Industrial zuletzt kaum verändert bei 53.437 Punkten. Der marktbreite S&P 500 , in dem zugleich zahlreiche Technologiewerte enthalten sind, büsste 0,50 Prozent auf 7.707 Zähler ein.
Steigende Renditen langlaufender Anleihen auf Mehrjahreshochs und weiter anziehende Ölpreise aufgrund des fortgesetzten Iran-Krieges dämpfen die Nachfrage der Anleger nach risikoreichen Anlagen. «Die Lage im Nahen Osten spitzt sich eindeutig wieder zu, und die langfristigen Zinsen steigen - und das sind Faktoren, die letztendlich den Wert von Aktien untergraben», kommentierte Emma Moriarty von CG Asset Management./ajx/he
(AWP)